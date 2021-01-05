「國標舞女王」劉真去年3月病逝，享年44歲，留下丈夫辛龍和4歲女兒霓霓，劉真生前和辛龍夫妻情深，也讓外界特別擔心辛龍至今的心情變化。曾和辛龍有好交情的藝人康康（康晉榮）昨(4日)提到辛龍坦言「看他什麼時候想開」，也建議他要最好跟著瓜哥、憲哥的幫忙關心，才能慢慢走出悲傷。

辛龍和劉真2014年在夏威夷結婚，2016年生下愛的結晶一女，隔年辛龍被老闆吳宗憲爆料中上億樂透，一度引發話題，辛龍後來澄清，是指娶到劉真有如中樂透，可見劉真在他心中地位，未料去年劉真因心臟主動脈瓣狹窄接受傳統主動脈瓣膜置換手術，術後心臟功能恢復不佳，搶救多日後仍病逝。

康康坦言和辛龍婚後聯繫不多。（圖／中時資料照片）

近日傳出，因辛龍走不出傷痛，也已經離開吳宗憲公司，對此吳宗憲沒承認也沒否認，僅說希望讓他自己沉澱，「唯一能讓自己走出來的只有自己，我講了比其他人更多的話，真心的關愛溢於言表，還能再說什麼，知道越多，能說的越少。」而胡瓜也透露和辛龍失聯，傳訊一直未回，「好像失蹤一樣，大家都很關心他，他也要稍微體諒一下別人」。

康康談辛龍近況。（圖／吳維書攝）

對此，康康表示辛龍單身時和他交情不錯，婚後就減少聯繫，聽聞瓜哥、憲哥都暫時聯絡不上辛龍，康康體貼的說：「我想看著辦吧！看他什麼時候想開，他最好的就是跟瓜哥、憲哥」，他說自己也是看新聞才知道辛龍近況，如果連長輩聯繫辛龍都無法，那身為平輩的他也只能靜觀其變等待，希望辛龍自己能慢慢走出傷痛。

(中時新聞網)