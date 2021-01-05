NBA官方宣布，76人前鋒托必亞斯哈里斯和勇士當家球星史提芬柯瑞榮膺上周東西區最佳球員。

這是哈里斯職業生涯第3次獲得單周最佳，也是加盟76人後首次。上周哈里斯率領76人3戰全勝，場均23.3分、9.7籃板、4.0助攻，投籃命中率高達57.1%，三分球命中率更是來到恐怖的56.3%。

上周二76人以100比93擊敗暴龍，哈里斯20投11中，攻下26分、11籃板、這是他本季個人第一次雙十，也是他本季第一次得分超過20分。76人以116比92擊潰魔術的比賽中，哈里斯拿下20分、9籃板。

76人以127比112輕取黃蜂，哈里斯投進4個三分，貢獻24分、9籃板、6助攻、4抄截、3阻攻，哈里斯職業生涯總得分達到9959分，距離一萬分里程碑只剩41分。

柯瑞職業生涯第15次獲選單周最佳，也是勇士史上第53次有球員獲此殊榮。柯瑞上周率領勇士取得2勝1敗的戰績，期間場均39.7分、6.0籃板、5.0助攻。

勇士116比106擊敗活塞，柯瑞攻下31分，美國當地周日面對拓荒者，柯瑞砍進62分，改寫個人生涯單場得分新高，全場31投18中，三分球16投8中。柯瑞成為勇士史上第5位單場攻下超過60分的球員，前4人分別是「大帥」張伯倫、拜瑞、福克斯以及克雷湯普生。同時柯瑞也是自從2017年3月24日太陽布克（70分）之後，NBA單場得分最多的球員。

本賽季柯瑞3次單場得分超過30分，勇士全部獲勝。除此之外，本賽季至今勇士打了6場比賽，柯瑞每場得分都是全隊最高。

(中時 )