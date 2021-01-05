受惠於去年下半年起黃豆價格一路上揚，連動標普高盛黃豆ER指數的街口S&P黃豆（00693U）ETF，價格也從13元多一路漲至4日的盤中高點20.6元，最後收20.5元，今日出現漲多稍事休息走勢，盤中最低來到20.09元，小跌2％，隨後回到約20.2元附近。

街口投信表示，黃豆期貨價格在過去一季上漲達28.5％，除了南美洲的反聖嬰現象與阿根廷的出口罷工嚴重衝擊黃豆供給外，中國持續增加戰略儲備、大量買進黃豆亦是主要驅動力之一，儘管美國農業部與S&P皆預估中國黃豆需求將在2020～21年度達到創紀錄的1億公噸，但仍有分析師預估該國進口量可望進一步攀升，主要在於中國的豬群自非洲豬瘟以來，正以超預期的速度恢復。

街口投信進一步分析，2018年中國因非州豬瘟損失約莫50％的豬隻，中國政府於2019年底開始，陸續將小型養殖場合併，使得中國養豬業得以迅速整併，根據中國農業部的最新資料顯示，11月生豬庫存已較去年同期增長29.8％，母豬庫存更是成長達31.2％，S&P預估中國豬群可望於2021年上半年恢復至非洲豬瘟前的水準，未來勢必得進口更多的黃豆做為飼料，有利於黃豆價格漲勢的延續。

(工商 )