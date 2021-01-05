富王鴨肉店因辱嗆女熊貓外送員，鬧得沸沸揚揚，臉書粉專、Google評論皆被網友留言灌爆，昨又一夕間出現3個同名臉書粉專，PO文內容又再度引爆網友怒火，附近同是開小吃店的鄰居透露「若風波持續延燒，小老闆之後可能就不會想再開店了。」

富王鴨肉店上周六與一名女熊貓外送員起爭執，當日女熊貓依照公司程序前往取餐，卻遲遲等不到餐點，質疑店家惡意拖單，雙方起口角，小老闆態度極為惡劣，出言辱罵女熊貓，包括「破查某」、「妳毛長齊再來講話」等，女熊貓不堪受辱赴警局提告，並將影片PO上網公審，引發網友撻伐。

事件爆發至今，富王鴨肉店一連多日未營業，嗆人的小老闆就此神隱，臉書粉專、Google皆被網友灌爆，導致關網。不過，昨（4）日卻又冒出3個「富王鴨肉」粉專，分別為「新富王鴨肉專賣店」、「富王鴨肉專門店」、「新。富王鴨肉專賣店」，其中「新富王鴨肉專賣店」發文用詞最為激烈，不斷嗆聲「我們不會道歉」、「時間會沖淡仇恨」、「不爽吃就不要吃，一堆外地人不要喊熱，影響不到我們的！」

對此，周邊鄰居認為，年輕人創業十分不易，此次風波鬧得沸沸揚揚，定受到很大的打擊，「小老闆也說過，如果再這樣下去，可能就不想再開了，會不會繼續營業仍是未知數」。

(中時新聞網)