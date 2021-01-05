蘋果（Apple）在2020年發表iPhone 12系列，並首度支援5G。不過，僅有美版iPhone 12系列具備支援5G毫米波（mmWave）頻段的特色，略顯可惜。如果你還在觀望是否要入手iPhone 12系列，不如可先來看看關於iPhone 13系列的規格傳聞。

預計全系列搭配光學雷達掃瞄儀

蘋果第一次運用LiDAR光學雷達掃瞄儀是在2020年推出的iPad Pro當中，並在之後拓展到iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max。LiDAR光學雷達掃瞄儀可使用3D感測量測約5米距離內的物理，來建構3D模型，可增強AR(擴增實境)領域的應用，還可用於量測身高。目前為止，這一款感測器的能力事實上尚未完全被開發出來。

蘋果近年來都有先在高階設備上引入新功能或是新規格，接著隨著時間推進，逐漸擴展到其他更入門機種的策略。例如OLED螢幕原本僅在iPhone 11 Pro系列中採用，iPhone 11則是使用LCD螢幕，但到了iPhone 12全系列都使用OLED螢幕；在iPad產品線中也是如此，原先Apple Pencil只支援iPad Pro系列，如今已擴展到全系列（包含iPad mini、iPad、iPad Air都支援）。

因此業界推估，蘋果今年預計將LiDAR光學雷達掃瞄儀拓展到支援iPhone 13全系列，而不僅支援Pro系列機種。目前推測iPhone 13系列產品組合類似iPhone 12系列，預計包含5.4吋螢幕的iPhone 13 mini、6.1吋的iPhone 13、iPhone 13 Pro，以及螢幕6.7吋的iPhone 13 Pro Max。當然以目前時間點來看，這些產品名稱都只是暫定。

預計更多國版本將支援5G毫米波

在iPhone 12系列中，僅有在美國推出的版本同時支援5G毫米波頻段，以及Sub-6GHz頻段。據供應鏈消息，一家名為Qiqi的公司獲得緯創投資，近期接獲了來自蘋果毫米波天線的大量訂單。當前iPhone 12系列的毫米波天線是由日本村田制作所（Murata Manufacturing）所製造，而iPhone 13系列的毫米波天線，可能會交由村田制作所與Qiqi來共同完成。

與Sub-6GHz頻段的5G相比，5G毫米波的網路速度更快，但是穿透性較差、覆蓋度也較小，因此需要架設更綿密的基地台。以當前各國5G發展來說，支援Sub-6GHz頻段的屬於大多數，但是美國、英國、德國、加拿大、中國大陸、日本等，在5G毫米波網路的發展上也相當迅速，在這些地區推出支援mmWave的iPhone，勢必對於消費者將更具吸引力。

受到疫情影響，蘋果在2020年10份才發表iPhone 12系列。今年業界預估蘋果將回到原本的節奏，在9月份發表iPhone 13系列。令人好奇的是，若iPhone 13系列也有4款，會否仍舊採用分批上市的作法？如果是，對於相關產業來說又將是一輪不小的挑戰。

(科技)