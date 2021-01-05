周一最新公布的數據顯示，去年12月美國製造業活動創下逾6年來最強勁的擴張，延續了該產業的復甦態勢，且由於新冠肺炎疫情顛覆供應鏈網路，為該產業營造自2011年以來最強勁的價格環境。

不過，財經數據服務公司IHS Markit周一公布的美國去年12月製造業採購經理人指數（PMI）報告，仍顯示去年底該國製造業的復甦並不平均。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，由於新冠狀病毒感染激增，以及消費者支出受限，消費品製造商的訂單減弱，但機械與設備製造商表示需求強勁，這可能是商業投資正在改善的跡象。

IHS Markit美國12月製造業PMI終值為57.1，高於11月終值56.7，亦較12月初值56.5樂觀。該指數創下2014年9月以來新高，亦為連續第8個月改善。

美國製造業指數在去年4月跌至逾10年新低，當時為了防堵疫情擴散而實施的第一輪企業關閉措施達到高峰，使製造業受到重創。

IHS Markit表示，12月的製造業產出指數終值從11月的59.2下滑58.3，這表示整體製造業指數的改善，主要由強勁的價格環境所推動。12月製造業產出價格指數終值升至58.6，創下2011年5月來新高。

(時報資訊)