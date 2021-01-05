台股目前評價來到十年高點，股價淨值比兩倍、本益比20倍。施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，評價雖相對高，但基本面不錯，資金面也充裕，國際環境對台灣有利，所以看起來評價可能會接近歷史高點，對整體大盤抱持審慎樂觀態度。

詹祖光表示，除了上市股票創新高，上櫃股票也接近過去十年高點。只是要留意的是，很多股票漲多，但也有股票不太動，兩極化明顯，所以還是需要看個別產業與公司。特別是在評價墊高之下，台股指數再往上推升的空間會有限，主動投資選股變得更重要。

詹祖光看好5G、Wifi6、物聯網等產業發展，這些又與台灣的半導體業相關性很高。今年因為疫情讓電子商務成長快速，台灣產業扮演要角的仍在這些創新科技上、半導體的應用。例如亞馬遜積極發展語音助理Alexa，與人互動之外，最主要的是開拓更多商機，例如幫忙使用者更容易找到想買的商品。在這個功能之下，需要更複雜精密的處理器，在網路的使用速度上也需升級，而台灣的產業鏈便是這些創新科技背後的重要支援，也是台企的機會。

另外很關鍵的產業是電動車、自動駕駛。進入電動車時代，首先會需要大量用電，在國際規範下，再生能源的使用比例越來越高，受惠的便是生產綠電的產業。此外，目前推估一台電動車會用到的半導體設備，已超過1000美金，用量將比燃油車還要大，未來產值會持續增加。因為電動車需要的功能愈來愈強大，包括導入自動駕駛，網路傳輸資料、電池控制等等，車用電腦的使用量也龐大，運算能力需要大量提升。我估計，未來二十年台灣最大的出口會是電動車相關產品，台灣二、三十年前靠著電腦崛起，二十年之內靠著手機升級，未來會是電動車主導發展的科技市場。

(時報資訊)