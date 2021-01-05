NEC台灣協助交通部中央氣象局提升地震與海嘯預警能力的「台灣東部海域地震與海嘯海纜觀測系統」（MACHO）建置計畫，宣布已在去年7月完成海纜舖設及地震與海嘯觀測系統安裝，10月中完成運轉測試、並於12月正式啟用。

中央氣象局為提升東部外海強烈地震預警能力、建立台灣近海海嘯預警功能，自2007年開始執行「台灣東部海域電纜式海底地震儀及海洋物理觀測系統」建置計畫，從宜蘭外海延伸到屏東縣枋山，海纜總長達620公里。

NEC集團因具備光纖傳輸設備、海底光纖中繼器、海底電纜等製造能力，能提供海洋狀況調查與線路設計、海底電纜系統的安裝與舖設，以及從訓練到交貨的全方位解決方案，成為協助中央氣象局建置此計畫的合作廠商。

NEC表示，此次布建的海纜整體路線，自宜蘭外海一路綿延穿梭經過花蓮、台東至屏東外海，再上岸接入屏東枋山的海纜陸上監測站，布建海纜總長度達620公里，安裝深度最深處達水下5800公尺海床。

此計畫將有助於氣象局在台灣東部海域發生地震時，爭取10秒以上的預警時間，並為沿海地區創造20～30分鐘的海嘯預警時間，提升國內預警防災能力，大眾運輸系統捷運與高鐵可有更多寶貴時間減速，有效降低生命財產損害，也提高對社會安全的保護。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，NEC獲全球各國採用的光纖傳輸及海底電纜等設備，不但讓氣象局能24小時持續、即時將數位資訊由海底觀測儀器傳送至陸上監測站，加強監測地震與海嘯活動，更讓台灣在相關領域更貼近世界潮流、並位居領先地位。

NEC台灣總經理賴佳怡表示，集團已投入世界各地海底電纜專案超過40年，舖設的海底電纜超過25萬公里，長度可繞地球6圈。很高興能為台灣強震監測及東部近海海嘯預警水準，再次建立另一個歷史性里程碑，將持續為改善台灣地震監測效率貢獻心力。

(時報資訊)