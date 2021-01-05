美股2021年開紅盤收黑，台股受惠外資長假歸隊掃貨護駕，今早由鴻海(2317)大軍領隊續攻，盤初買單拉抬力鵬(1447)、笙科(5272)、中鴻(2014)、億光(2393)、精材(3374)、中鋼(2002)、明泰(3380)、仁寶(2324)等，加上權王台積電(2330)開平後緩步墊高，拉台大盤指數衝上14974.04點，再改寫盤中新高，惟股王大立光(3008)昨強漲後，早盤疲態顯露回落近1.5%，加上航運、金融等多數傳產類股走弱，大盤空壓持續增強，開盤30分鐘急跌壓低回測，量能已逾千億元。

分析師指出，台股不甩昨日美股一度暴跌，今日爆量開高走低，類股處於輪動的態勢，觀察外資動向，昨日現貨大買200多億元，但淨空單增至1萬口，可見得外資仍在邊走邊看，並非是全面大買，操作上別忘了居高思危的風險。

在盤面上，外資大買4.6萬張，鴻海站上百元，帶動泛鴻海集團紛紛揚升；富采投控即將在明日上市，LED族群受到激勵，榮創(3437)、泰谷(3339)漲停板開開關關、艾苖森漲幅逼近9%；電動車零組件概念股的明泰(3380)強攻漲停板、同緻(3552)漲幅也在7.5%以上；金屬概念股中的泰銘(9927)領軍大漲8%、佳龍(9955)及金益鼎(8390)紛紛上升；中鋼董座看好今年市場，中鴻(2014)領軍漲停、威致(2028)漲幅逾8%、官田鋼(2017)、新鋼(2032)漲幅約在5~6%；工具機族群由上銀(2049)領軍大漲7%，亞德客-KY(1590)等紛紛跟漲；紡織類股今日由力鵬(1447)、新纖(1409)雙主帥領軍，類指漲幅近0.5%，其中，力鵬傳打入蘋果供應鏈，法人看好上半年營運樂觀，激勵股價衝漲逾7%，突破票面、達10.65元，另新纖挾漲價題材疾拉漲停。

分析師指出，台股加權指數在上週創下新高，但交易量並未相對放大，短線可能因疫情發展呈現高檔震盪，長線來看，今年大盤有機會挑戰萬五。航運股進入整理，市場目前缺櫃、缺人、堵港情形仍未改善，航商可能採取其他方式間接調漲運費，整體運費還有調漲空間。

(時報資訊)