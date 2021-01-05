台中市雙十公車從2021年1月1日起改為市民優先，民進黨市議員江肇國等5日痛批民眾持i-cash、一卡通，竟然刷卡被扣款，才上路短短幾天就發生多起扣款異常案例，是否系統出錯？市府交通局指出，因外縣市少數車機太慢更新台中市系統，將卡內的註記覆蓋，致使市民回台中市搭公車時無法辨識，將會退回被扣款部分。

民進黨市議員賴佳微、江肇國、周永鴻、邱素貞5日指出，雙十公車市民綁卡卻出現多起完成綁卡的民眾搭車刷卡被扣款情形。市府當時宣稱綁定簡易且適用於多項卡種，但上路短短5天就發生多起扣款異常案例，到底是系統出錯？還是根本就沒有做好？

賴佳微表示，接獲到多起市民朋友反應使用已綁卡的icash2.0、一卡通都出現被異常扣款的情形。宣布綁卡政策至今已1個多月，系統還出現這樣的瑕疵，是要讓市民覺得綁卡綁心酸的，還是讓市民看到台中市府差勁的辦事能力？

江肇國說，當初市府宣稱無論是一卡通、悠遊卡、icash2.0等電子票證皆可綁卡，但政策實施至今才短短4天就出現錯誤扣款，交通局竟然回覆是機器故障導致使用icash會扣錢，甚至建議民眾自行改綁其他張卡片；根據民眾反應，除icash外的其他卡種亦有相同狀況，顯見是整個系統有問題，市府接獲問題竟不去改善系統，而是要求市民改綁其他卡！

周永鴻指出，在議會質詢時已多次指出花博卡可以用於公車優惠市民優先的政策上，對市民方便，也避免增加基層的工作負擔。但盧市府只因逢龍必反另立綁卡機制，卻出現如此重大瑕疵造成市民困擾，還要市民自行處理；市府因政治因素，僅讓綁卡變成擾民，也忙翻了基層公務員。

邱素貞質疑，綁卡前曾提出資訊安全的疑慮，如今限市民優惠的政策已上路，卻出現系統無法辨識的情況，是否資訊出現缺漏，導致錯誤發生，這樣的系統還可以被市民所信任並且使用嗎？現今綁卡民眾僅佔三成，不少民眾反應綁卡點過少，這樣綁卡機制，恐讓優惠政策美意變成擾民。

交通局強調，並非是台中市系統出問題，因外縣市車機更新太慢，造成市民雖已綁卡但到外縣市去搭公車刷卡，外縣市少數車機太慢更新台中市的系統就將卡內的註記覆蓋；致使市民回台中市搭公車時無法辨識，此情形只會發生在i-cash卡上，已請外縣市公車業者要儘速更新，該局將會退回被扣款部份。

(中時 )