國民黨立法院黨團5日舉行「反萊豬公投連署 立院黨團動起來」記者會，立委陳玉珍（左起）、書記長林奕華、總召林為洲及立委賴士葆一起喊「全民公投反萊豬，公投連署一起來」，宣布反萊豬公投第二階段連署啟動。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團5日舉行「反萊豬公投連署 立院黨團動起來」記者會，立委陳玉珍（左起）、書記長林奕華、總召林為洲及立委賴士葆一起喊「全民公投反萊豬，公投連署一起來」，宣布反萊豬公投第二階段連署啟動。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團5日舉行「反萊豬公投連署 立院黨團動起來」記者會，立委賴士葆（右起）、書記長林奕華、總召林為洲及立委陳玉珍一起宣布反萊豬公投第二階段連署啟動。（劉宗龍攝）

國民黨團總召林為洲領銜的反萊豬公投第一階段審查通過，國民黨將續推二階段連署，必須在3月21日前蒐集到28萬份有效連署書，才能於8月28日舉行公投。國民黨接下來將舉行各類推廣大型活動，林為洲也提到，1月16日有罷免桃園市議員王浩宇的投票，王浩宇是挺萊豬議員，先罷免他來當反萊豬公投的「起身炮」。

反萊豬公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」國民黨已經通過中選會第一階段審查，將進入第二階段連署。

林為洲指出，二階段連署必須要在3月21日以前完成，要搜集到最少28萬多份合格連署書，不過他們目標是一次搜集50萬以上的連署書，避免部分連署書被認定無效，若二階段連署順利通過，將在8月28日舉行公投投票。

國民黨也整軍備戰反萊豬公投，林為洲表示，目前將全國劃分158區，也就是所有議員的選區總和，每一區至少都會有一個友善連署點，民眾可以下載填妥連署書後送交這些連署點。黨團立委每個人有至少一千份的責任額，黨籍立委也會參與下鄉宣導，國民黨的吉祥物「春嬌與志明」，兩隻製作精美的「台灣豬」模型，也將全國跑透透，幫忙宣導反萊豬。

林為洲也指出，國民黨將會於接下來的週末假期在各區人潮聚集地如市場、廟口等舉辦大型活動宣導反萊豬公投，黨中央與立法院黨團都會一起參與。

對於1月16日罷免王浩宇投票，林為洲表示，這禮拜六就會在桃園中壢宣導，反萊豬也罷免王浩宇，因為王浩宇是挺萊豬的議員，一路護航萊豬，還黑白講說家樂福用萊牛，罷免王浩宇等同於是打響反萊豬公投的「起身炮」。

國民黨立委賴士葆則提到，有民眾會擔心在公投通過前，還是得吃萊豬那怎麼辦？賴呼籲各縣市政府要比照台中市，實際檢驗業者之後發予「無瘦肉精金標章」，不像中央貼紙滿天飛，可以給里長發還可以自己下載來貼，這種檢驗過才有貼紙的，民眾吃了才安心。

(中時 )