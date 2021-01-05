所有行星逆行中，最常聽到的應該就是水星逆行了，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，水星今年總共會逆行三次，且皆逆行於風象星座，這也使風象星座「雙子、天秤、水瓶」受水逆影響最大，特別是第二次水逆於守護星座「雙子座」威力最強，將對許多人帶來有感的影響！

水星代表溝通、思慮、旅遊、買賣、商業、舊愛問題，在順行時，其實入廟的星座，特別是從商者能享有好運。不過在水逆期間，大家就要小心電器、機械、電腦、手機、交通工具等的故障問題，有重要資料最好先行備份，免得突然發生死機等意外；與人溝通也要多點耐性、細心，試著站在對方角度思考，避免因溝通不良而導致情緒不穩，甚至讓關係破裂而無法挽回；另外舊愛、舊問題、曾經的心結重新浮上水面，有可能口角爭執不斷，甚至討債等狀況越演越烈。查看水逆影響星座時請同時參考太陽、上升。

【2021第一次水逆】

1/30～2/21 逆行於水瓶 在水瓶恢復順行

水瓶對水星而言是較優勢的位置，此時相較負面影響，水星逆行於水瓶反而能帶來修補問題的機會，像是舊愛回頭、挽回失去的朋友、工作上的問題被修正、甚至我們目前正面臨的大困境、過去遺失的錢財，也有機會在此時得到緩解。如果你有想趁水逆時修復一段想挽回的人、事、物，此時進行是最佳時機。

水星逆行於水瓶的重災星座：水瓶、獅子

【2021第二次水逆】

5/29～6/22逆行於雙子 在雙子恢復順行

水星逆行於守護星座「雙子座」，這恐怕是所有水逆裡，威力最大的前幾名之一了。水星逆行於雙子時，我們容易受八卦流言所苦，與人相處時也會遇到明明一開始說好了，最後卻翻臉不認人、或是說一套做一套的事情發生。另外也要提防被雙面人背叛的可能，且那位也許是你自以為跟他關係很好的同事、朋友。商業方面，與人交易、合夥、買賣等，也要注意對方出爾反爾的行為。

水星逆行於雙子的重災星座：雙子、射手

【2021第三次水逆】

9/27～10/18逆行於天秤 在天秤恢復順行

水星逆行於天秤座，恐怕我們每天都要陷入選擇困難、優柔寡斷的恐懼之中了，不管是在溝通、做決定、買賣東西、甚至只是煩惱晚餐要吃什麼，都可以讓我們陷入抉擇的恐慌。特別是事業上很容易出現合作好不容易談成了，但客戶、廠商、上司事後又後悔的狀況。愛情上則是出現舊愛回頭，使對象、甚至是你自己陷入左右搖擺的情況。另外水星逆行於天秤時，也建議維持專注自身、低調行事的準則，不要突然正義感爆棚而去管人家閒事，很可能惹禍上身。

水星逆行於天秤的重災星座：天秤、白羊

看完十二星座2021水逆重點提示了，艾菲爾老師提醒大家做好心理準備，水逆看起來可怕，但如果你有想修補的人事物，在此是最佳時機，可以利用每次的水逆，讓自己更加成長。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)