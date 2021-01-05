根據NBA官網統計，聯盟目前最強雙人組不是詹姆斯和安東尼戴維斯，更不是杜蘭特與厄文，結果讓人最為意外，在至少出場100分鐘的組合中，詹姆斯和馬克蓋索淨效率值排名第一。

截至目前為止，詹姆斯和馬克蓋索打了7場比賽，上場111分鐘，進攻效率每百回合131.7分，防守效率每百回合103.5分，淨效率值28.3。也就是說，每百回合淨勝對手28.3分，排名聯盟第一。

排名第二的是快艇的貝弗利和里歐納德，兩人一起出場5次，總時間110分鐘，每百回合得到127分，丟掉100分，淨效率值27。塞爾提克的傑夫提格和塔圖組合排名第三，總計出場105分鐘，每百回合得到122.7分，失96分，淨效率值26.7。

恐怖的是，聯盟前十的雙人組合中，湖人有5對入列。詹姆斯和波普一起出場107分鐘，每百回合得到129.8分，失107分，淨效率值22.7；詹姆斯和薛洛德一起出場139分鐘，每百回合得到126分，失103.5分，淨效率值22.5；薛洛羅德和波普一起出場127分鐘，每百回合得到125.5分失105.2分，淨效率值20.3；詹姆斯和安東尼戴維斯一起出場122分鐘，每百回合得到125分失104.7分，淨效率值20.3。

被外界看好的杜蘭特與厄文組合並沒有進入前十，本季至今兩人一起出場185分鐘，每百回合得到117.7分失100.2分，淨效率值17.5，在籃網隊內也只排在第三。

湖人目前依舊是頭號奪冠熱門，在官方最新實力榜中，他們依舊高居榜首，如今也是漸入佳境，取得3連勝之後，戰績5勝2敗與西區第一的快艇相同。

(中時 )