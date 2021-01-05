今天是24節氣中的小寒，北北東地區依舊是濕冷天氣。另外根據中央氣象局預報，後天又有寒流抵台，要預防天候變化造成身體不適，確實保暖很重要。預防醫學醫師洛桑加參提出兩重點及五招，提醒民眾注意日常生活細節。

●小寒養生兩重點＋日常五招

洛桑醫師說，暖心暖身體、提高體溫是小寒養生的兩大重點。因為體溫是身體免疫力的關鍵，低體溫、冷體質，在氣溫變化時更容易不舒服。因此讓身體溫暖起來，絕對是養生第一步。他強調，雖然並不是提高體溫就保證百病不生，但懂得溫養善待自己的人，絕對比任何人都更有本錢，成為不生病好命人。

至於如何有效提高體溫，他提出日常生活五招：

第一招：無須刻意在寒冷的清晨起床運動，只要減少搭車、多步行。空閒時穿上好走的鞋去走路，走到全身暖呼呼這樣就可以。

第二招：夜晚入睡穿襪子，不但保暖，還更容易熟睡。日常衣著盡量覆蓋身體肌膚，不露肩、不露肚、不露大腿，帽子圍巾拿出來用，善用物理方式阻絕寒氣入侵。

小寒時節，盡量讓衣物包覆身上皮膚，穿上襪子更能有效維持體溫。(示意圖/Shuttrtstock)

第三招，許多消炎止痛藥都有解熱的功能。務必檢視自身狀況，若無特殊需求，就別讓這類藥物一直把體溫降下來。

第四招：喝熱湯。啜飲溫熱開水或薑湯，代替可樂或其他含糖飲料。多選燉煮的溫帶地區料理，少吃涼拌的熱帶地區菜餚。

第五招，靜心理氣。洛桑醫師強調，「心寒」不只是形容詞。事實上，心情鬱悶、冷漠、厭世、傲慢，或是長期處於緊張不安的狀態，的確會使體溫降低。

醫師建議，心理因素造成的低體溫，透過泡溫泉、做足浴、手捧一杯熱咖啡或是吃一些辛香溫熱的美食，都能改善。但更推薦自我紓壓，像是透過善念、善意、善行等種種利益他人的行為、良善的念頭，從「暖心」下手，身體也會逐漸暖和起來。

小寒時節，適合喝甘溫熱飲，營養師推薦桂圓茶是好的選擇。(示意圖/Shutterstock)

●小寒就喝飲品補身 營養師推薦桂圓茶

營養師林世航則是推薦，小寒時節最好的溫和飲品是桂圓茶。「桂圓性味乾溫，補氣，天寒的日子裡，茶飲中加入桂圓正是對味補身。」他建議在料理或茶飲中放進桂圓，就能吃進甘溫，補心脾、益氣血。

至於好的桂圓可以怎麼挑選？拿一顆試吃最準，或是透過這些小技巧：

1. 觀看顏色，偏深褐色甚至帶炭灰者是柴烘的。，

2. 試按殼，如果殼不硬脆，會軟會凹陷，表示濕度高。

3. 剝殼吃肉，有煙燻味才是正港柴燒的。

4. 撥開來吃的時候，如果種子還是飽滿渾圓，表示水份脫的不夠乾，可能會長霉。

(中時新聞網)