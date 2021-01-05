萊豬正式開放進口後，新民怨快速積累，國民黨力拚反萊豬公投，同時備戰2022年地方選舉、2024總統大選，屆時會派出哪位戰將，備受外界關注。媒體人韋安在臉書寫下，國民黨現在想選黨主席的，不是壓不住陣腳，就是有意爭取2024總統大選，因此他認為唯有前立法院長王金平，「能全心全意地充當專職的造王者」。不過，有網友喊「千萬不可」。

韋安4日在臉書分析，國民黨現在想選黨主席的，不是壓不住陣腳，就是有意爭取2024總統大選，或是正當性有問題，唯有王金平，因為他不再有什麼企圖心，才能夠專心、公平，並全心全意地充當專職的造王者，且2018年王金平在高雄可以，2024年他在全台灣也可以，最後就看國民黨的造化了。

貼文曝光後，有網友留言表示千萬不可，認為王金平光是2022年地方選舉就不行了，也有人直言王金平已不成氣候了，不要再替他找工作。

另外，針對即將到來的2022年選舉，據《中評社》報導，王金平先前被問到藍軍的布局時回應，當然要布局啊，自己認真做好施政，國民黨的選情一定很好，每個縣市的執政都非常有成果，民調也贏很多，大家都戰戰兢兢的在做治理縣市的工作。

(中時新聞網)