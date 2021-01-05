台中市長盧秀燕今日在市政會議主持新任環保局長布達典禮，由代理局長陳宏益真除升任。 （盧金足攝）

懸缺近5個月的台中市環保局長人選，5日由台中市長盧秀燕在市政會議主持布達典禮，由代理局長陳宏益真除升任。環保局長人非空降，而是升部調升，從事務官升任政務官，對團隊具安定與激勵人心之效，目前市府還有勞工局長一職為代理局長，也備受關注。

台中市前環保局長吳志超去年8月，以個人健康與學校借調期滿，加上家人健康照養等因素，請辭獲准，由副局長陳宏益代理局長。

盧秀燕表示，陳宏益代理期間全力推動空品改善、違規排放廢水查緝等環保業務獲得肯定，決定予以真除，派令5日起生效。

環保局長陳宏益畢業於國立交通大學環境工程研究所碩士班，曾任行政院環保署資源回收基金管委會副執行祕書、彰化縣環保局長、行政院環保署環境督察總隊技正、科長，台灣省政府環保處股長等職務。

歷任公職前曾在中華工程任職工程師及站長，承包建設大型汙水處理廠建廠工程、國營事業環保設施改善工程等工作。

市府強調，環保局推動台中市環境改善工作，包括空品治理，根據行政院環保署最新數據，台中PM2.5平均排放濃度由2018年每立方公尺18.8微克，2019年降至17.7微克，改善至2020年更降至15.4微克，改善幅度近2成。

陳宏益表示，環保局將持續要求大型固定污染源持續減煤減排外，針對其它汙染源也持續推動專案稽查及科技執法，包括燃煤鍋爐轉型、建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠污染排放、加強跨縣市空汙治理工作等。

環保局針對移動汙染源加強宣導管制，包括機車定期檢驗、路邊攔檢排氣、老舊機車及柴油車汰舊換新補助、推動電動機車倍增、建置友善電動車輛使用環境、柴油車攔檢等。

(中時 )