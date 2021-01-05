針對開放美國萊豬進口政策，總統蔡英文在元旦文告時表示：「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒。」此話一出，引爆各界激烈論戰。國民黨籍立委鄭正鈐認為，這句話諷刺到像搶匪闖入住家掐住主人脖子，還對著主人說「我用最謙卑的心情，請你體諒」；蔡政府無視7成反萊豬民意、執政黨無視在野黨的反對與抗爭、行政院政務委員羅秉成職權超越大法官，在在顯示蔡政府的威權肅殺和對民意的霸凌。

鄭正鈐昨日（4）在臉書發表文章《掐著國人的脖子喊謙卑？》稱蔡英文面對萊豬爭議所言「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」，這句話簡直諷刺到就像搶匪闖入住家掐住主人脖子，還對著主人說「我用最謙卑的心情，請你體諒」。鄭痛批，民進黨政府無視7成反萊豬的民意，無論在野立委們在立法院裡面如何反對跟抗爭，與群眾在街頭如何表達意見，執政的民進黨不但視而不見，還以政治蠻力輾壓所有的民意。

不僅如此，鄭正鈐更抨擊，台灣進入「萊豬元年」，民進黨政府也進入新威權時代，行政院政務委員羅秉成可以語帶威脅，宣布零檢出的地方食安自治條例無效，基層公務員不要去查緝處罰，免得受懲戒；羅這位超越大法官的政務委員，完全把地方自治視為無物，不但製造出肅殺的氣息，更形塑出威權的氛圍。

針對蔡政府如今的行徑，鄭正鈐直言：「恐嚇完了以後，蔡英文再文謅謅的說『謙卑與體諒』，這種『謙卑』，小老百姓豈敢領教？至於『體諒』，這種霸凌民意的政府，要民眾如何體諒？」

文章一出，一日內獲得超過1800個讚、360則留言與122次分享。網友紛紛回應：「歷史會記載著這份餵萊謙卑」、「請你用最謙卑的心連吃三個月的萊豬！」「『掐著國人的脖子喊謙卑』很傳神卻超級可悲的一句話！」「惡劣害民獨裁的謙卑，是鱷魚的眼淚」、「那誰體諒台灣人的健康呢？」

(中時新聞網)