受國境管制影響，交通部再向行政院爭取延長半年的時間紓困，申請62億餘元經費。交通部長林佳龍今日表示，交通部彙整提出92億的需求，行政院會通盤考量，並提出半年計畫，行政院將根據其他部會預算及可調整使用的額度做通盤考量；至於紓困補助對象，主要以機場相關業者為主。

林佳龍說，紓困振興特別條例跟預算是到今年6月，行政院在就各部會執行情況做檢視，交通部方面，對於受到疫情衝擊較大的機場、航空及相關觀光業者，建議要延長半年的紓困振興補助，特別是機場直接受到國境管制，但業者還是要維持營運，交通部減收降落費、土地房屋租金跟權利金、也要維持基本營運，已向行政院提出，最近一周行政院也會召開跨部會會議，決定可以支持的額度及項目。

林佳龍說，其他觀光業，交通部先前有超前部署，規劃一些轉型方案並陸續推動，也有跟勞動部提出人才培訓，因有些觀光產業希望留住員工，再有半年的升級班，能提供員工更好的培訓，勞動部有相關預算科目，所以另外提出專案申請。

交通部目前彙整紓困方案需行政院協助部分計9項，總計91.87億元；其中航空部分計62.167億元，有包括250億融資貸款額度的利息補貼半年，預估1.0125億元。

(中時 )