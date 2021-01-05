2021年才到來沒幾天，昨好萊塢傳出憾事，在《007：雷霆殺機》中飾演龐德女郎的女星譚雅羅伯斯(Tanya Roberts)，驚爆在自家倒地不起，送醫急救仍於昨日(1/4)逝世，但今天消息有了大逆轉，團隊公關忙更正譚雅還活著，但目前還在加護病房搶救中。

外媒報導，「龐德女郎譚雅是聖誕假期時帶著狗兒出門遛狗，回家後身體不舒服直接倒地不起，雖被送往醫院急救，但仍處於昏迷，最終於昨天宣布過世，消息被經紀人證實，並澄清譚雅不是因感染新冠肺炎而亡故。

沒想到今天譚雅的經紀人與公關又發布了最新消息，那就是譚雅還活著，外媒報導，她的公關解釋之所以傳出烏龍死訊，是因經紀人一開始從她老公藍斯歐布萊恩(Lance O’Brien)那兒得到消息，說妻子已過世，因此趕忙將消息發出去給媒體，沒想到隔天接到院方通知，說譚雅還活著，經紀人又跟藍斯確認，藍斯竟改口，表示以為妻子已經不行了，但最後握著她手的時候，「她眼睛就睜開了」，雖死訊是烏龍一場，但譚雅仍住在加護病房中，尚未恢復健康。

譚雅羅伯斯當年以美貌聞名，曾是廣告寵兒，還受邀幫《花花公子》拍攝寫真，譚雅之後被電影圈相中，出演了《007：雷霆殺機》中性感的龐德女郎「史黛西」，又接演影集版《霹靂嬌娃》最後一季的Angels，此外，在不少喜劇、情色B級電影中，也能見到譚雅的身影。

(中時新聞網)