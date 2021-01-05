英國首相強生周一晚間宣布，英格蘭進入新的全境封鎖，以遏止新冠疫情擴散，在醫療體系崩潰和新冠疫苗規模化之前，希望能有效防堵快速傳染。而蘇格蘭地區則在周一稍早也宣布全境封城。

強生在晚間的電視演講中指出，首先在英國發現的，現在在全球流行的新變種病毒正在快速傳播，必須要有立即措施來防堵病毒擴散，「當我今晚與你們談話的同時，醫院正承受新冠傳染病出現以來最大的壓力，需要做更多努力來控制新變種病毒」。

非必要商店、酒店旅館招待業維持關閉，小學和中學周二起對所有學童關閉，除了弱勢兒童。民眾必須居家，除了必要活動，不得外出。

強生表示，這場混亂表示，今夏之前不可能進行所有的考試。而如果疫苗如計畫地推出，死亡人數如果符合封閉措施帶來的預期，那有可能在二月中旬解除封鎖。

英國首席醫學官員表示，新冠病毒快速蔓延，如果不採取行動，部分醫療系統可能在21天內崩潰。

在周一同一天，英國開打牛津/阿斯利康疫苗。英國政府曾宣稱為科學上的勝利，英國成為全球首個接種牛津疫苗的國家。

英國周一新報5萬8784名單日確診者。

英格蘭為大英聯合王國最大的一國，人口高達5600萬人。

在強生電視演說前數小時，蘇格蘭第一部長Sturgeon也宣布在蘇格蘭實施去年春天以來最嚴厲的封鎖。

威爾斯行政機關表示，所有學校和大學都要移到線上教學，一直到至少1月18日。

(時報資訊)