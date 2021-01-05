鋼鐵原物料行情飆漲，市場預期中鋼(2002)本月中將開出的2月內銷盤價，可望為連續第八個月漲價，中鴻(2014)也可望跟進續漲2月內銷盤價。資金轉進鋼鐵股，中鋼集團的中鋼、中鴻領軍大漲。

受惠歐美、亞洲市場熱軋價格硬挺，且國內外汽車、家電及營建市場需求強勁，中鋼2020年12月鋼品出貨暢旺、達到86.4萬公噸，加上旗下中龍鋼鐵熱軋出貨，合計達到121萬公噸，優於規劃目標116.9萬公噸；展望本季出貨續增加上鋼價續揚，中鋼本季獲利將續增，第二季鋼價仍看漲，獲利可望持續向上攀高。

中鋼將在本月中開出的2月內銷盤價，可望為連續第八個月漲價，中鴻也可望跟進續漲2月內銷盤價。

鋼鐵原物料行情飆漲，全球鋼價勁揚，加上需求持續回溫，預計將推動第一季鋼價漲勢延續；目前熱軋流通價續漲500元，冷軋流通價也續漲逾千元，因此，市場預期，中鋼將在下周開出的2月內銷盤價，可望為連續第八個月漲價。中鴻與中鋼元月同步呈現連續第7個月調漲，2月也將為連續第八個月漲價。

隨著整體鋼材需求增加，中鋼去年第四季出貨量預估逾290萬噸，今年第一季出貨量有望突破305萬噸上看310萬噸以上，並預期，鋼品價格有望隨原物料、國際鋼品行情走升，營運成長動能有望延續到明年第二季。

中鋼看好鋼市榮景延續至第二季，預期今年前兩季出貨量均可望上看310萬噸，價格也有機會逐月、逐季走揚，可望推升公司上半年營運逐季成長。

中鴻可望跟進中鋼漲勢，今早強攻漲停，與中鋼股價再創新高，並領軍鋼鐵股上攻，包括燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)等股全數上揚。

(時報資訊)