美股消息面：

1.IHS Markit美國去年12月製造業採購經理指數（PMI）終值為57.1，高去11月終值56.7與12月初值56.5，並創下逾6年來新高。

2.外媒報導，石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+周一召開會議討論原油生產計畫，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）提議每日增產50萬桶，但沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）反對增產，認為新冠疫情仍然嚴竣，原油需求可能放緩，並建議改變1月每日增產50萬桶的決定，但也同意維持產量不變。

3.石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+對於2月是否增產意見分歧，並訂於周二再度開會尋求共識，受此影響，紐約期油收跌90美分或1.9%，為每桶47.62美元。倫敦布蘭特期油收跌71美分或1.4%，為每桶51.09美元。周二稍早前伊朗扣押南韓油輪的消息，一度帶動紐約期油站上2月來新高，布蘭特期油一度升至3月來新高。

4.美國疫情持續急升，以及市場預期若由民主黨掌控參議院，未來將推出更多激勵措施，受此影響，周一紐約2月期金收漲51.5美元或2.72%，為每盎司1946.6美元，創下去年4月來最大單日漲幅，盤中一度站上1948.55美元。現貨金收漲2.33%，為每盎司1942.2美元，盤中最高升至1945.1美元。

5.全球新冠肺炎疫情惡化，帶動避險需求升高，周一美元自兩年半低位反彈，紐約尾盤美元指數漲0.16%，盤中一度跌至89.415，創下2018年4月來新低。英國祭出更嚴格的封鎖措施，英鎊應聲跌破1.37美元，尾盤下跌0.83%，報1.3557美元。

(時報資訊)