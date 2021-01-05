鴻海(2317)近期股價漲勢凌厲，續昨（4）日放量飆漲近8.6％後，今（5）日再度開高勁揚4.6％至104.5元，續創2017年11月底以來近3年2個月高點，市值回升至近1.45兆元，早盤維持逾3.5％漲幅，表現持續強勁。

鴻海股價自去年12月初發動上攻，1個月來波段漲幅已大漲逾27％。三大法人近日亦明顯偏多操作，上周合計買超1萬1052張，昨日獲大舉買超達6萬3954張，其中外資買超4萬6741張、投信買超1071張、自營商買超1萬6142張。

鴻海4日舉行「鴻海研究院」揭牌儀式及人事布達，董事長劉揚偉指出，研究院將聚焦技術研發，不受市場因素影響，價值在於提升集團毛利率，包括電動車、數位健康、機器人等集團3大未來產業布局均為研究重心，毛利率今年達7％、長期達10％的目標不變。

對於電動車發展前景，劉揚偉認為，傳統造車業、internet（網路新創）、資通訊（ICT）產業3力量帶動電動車（EV）發展趨勢成形，資通訊產業因具工程人力跟供應鏈優勢，只要能建構開放平台，便能發揮軟硬整合實力，看好資通訊產業未來在平台將占據重要份量。

而鴻海昨晚亦宣布，旗下富士康科技集團已與中國大陸新創業者拜騰、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協定，將合力加速推動拜騰首款車型M-Byte的量產製造，力拚在明年首季前實現M-Byte量產。

根據雙方簽署協定，鴻海集團將提供先進製造技術、營運管理經驗和產業鏈資源，應用在拜騰原有車廠的營運管理，預期可帶動集團電動車零組件事業發展。劉揚偉表示，與拜騰合作是鴻海布局電動汽車領域的重要一環，將竭力幫助拜騰M-Byte早日量產。

(時報資訊)