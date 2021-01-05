2020年受惠於國內疫情穩定控制，加上「貨物稅汰舊換新補助」屆臨申請截止期限，刺激出大量高齡車換購需求，全年總市場登錄數高達457,435輛，年增4％，睽違15年再次達到45萬輛以上規模。和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌，2020年新車登錄總計146,194輛，達成歷史銷售的次高紀錄，市場占有率32.0％，連續第19年坐上台灣車市龍頭寶座。

和泰車表示，TOYOTA除了穩居國產車、進口車雙料榜首外，更在全年前十大乘用車款中囊括五個名次。其中，進口休旅車登錄31,870輛奪冠，是台灣市場首見進口車稱王紀錄，同時也是史上第一台年販超過3萬輛的運動休旅車（SUV）！

而TOYOTA國產轎車COROLLA ALTIS自大改款後，滿足年輕消費族群對潮流設計與操控感受的要求，全年登錄29,156輛，位居2020年銷售排行第二。

全新COROLLA CROSS在2020年10月上市以來，連三月奪單月銷售冠軍，總領牌數超過1.2萬輛，僅以三個月實績便進入全年乘用車銷售排行榜第八名，已可看出將成為2021年車壇霸主的潛力！

LEXUS方面，2020年登錄達22,678輛，再創新高，在豪華暢銷車前十名榜中，LEXUS就包辦了四席，分別為第一名的NX，第四名的UX、第七名的RX，與第八名的ES。

(工商 )