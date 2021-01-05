福特六和汽車宣布，2020年台灣新車銷量達28,741輛，創近15年新高，年增近四成，市占率達6.3％。

福特六和分析，全新世代國產運動休旅車Kuga在2020年6月上市即創車系導入台灣市場最佳成果，達成Kuga全年銷售12,091輛，為前一年銷量近2.7倍。

福特國產中型房車Focus，不僅持續導入最具競爭力的產品升級，進口的性能版Focus ST及ST Wagon亦引起市場廣大迴響，使得Focus車系在2020年總銷量達到13,946輛，年增25％。

此外，福特進口皮卡Ranger於2020年導入價位更親民的職人型及全能型車款，讓Ranger在2020年銷售突破千輛。

為慶祝2020年的好業績，福特六和汽車宣布，推出「Ford好車二部取」購車優惠活動，即日起至1月31日購買福特品牌車款，就有機會抽中任一部百萬級距福特指定車款，再享最高100萬元零利率分期優惠。

(工商 )