美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司宣布推出高通Snapdragon 480 5G行動平台，為Snapdragon 4系列中首款具備5G功能的行動平台。Snapdragon 480持續推動5G進一步普及，讓用戶可使用真正的全球5G連網能力和超越該系列的的平台效能，以強化所需的生產力和娛樂體驗。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示：「高通技術公司不斷加速推動全球5G商業化，期望能讓5G智慧型手機更加普及，尤其在如今全球各地的人們正持續透過遠距連結保持聯繫的情況下。Snapdragon 480 5G行動平台將超越OEM廠商及消費者的期待，以經濟實惠的價格提供中高階功能。」

高通表示，Snapdragon 480 5G行動平台提供4系列迄今最先進的功能。其中，5G和連網能力：Snapdragon 480搭載Snapdragon X51 5G 數據機及射頻系統，支援毫米波和6 GHz以下頻段、獨立組網（SA）和非獨立組網（NSA）模式、分時雙工（TDD）、分頻雙工（FDD）以及動態頻譜共享（DSS），實現最佳的行動效能與連網能力。

Snapdragon X51支援數千兆位元的5G連線，提供幾近瞬時的上傳及下載速度，同時支援多種頻率，讓其更具彈性且更為普及及。Snapdragon 480也採用高通 FastConnect 6200，可提供2x2 WiFi（雙WiFi天線）以及整組WiFi 6重要功能，如藍牙5.1和高階無線音訊功能。

除此之外，還有8x8 sounding和多用戶MIMO，得以大幅提升範圍和效能。Snapdragon 480還有其他深具開創性的無線技術，例如支援雙頻GPS和NavIC，以實現精準定位。

效能及電池：Snapdragon 480可讓智慧型手機用戶生產力更持久，且充電更快速。採用8奈米製程的平台搭載核心時脈速度高達2.0 GHz的高通Kryo 460 CPU、高通Adreno 619 GPU和高通Hexagon 686處理器，讓CPU和GPU效能提升高達100％，AI效能比起前代產品最高也提升70％。Snapdragon 480也是首款支援高通Quick Charge 4+技術的4系列行動平台。

(工商 )