台南市歸仁區經營20多年的「世界蛇王教育農場」，因創辦人黃國男去年10月2日心臟病驟逝，家人無意繼續經營，農場宣告熄燈，售票口張貼「謝絕參觀」，農場的虎、獅與靈長類等動物均已完成安置，禽鳥、爬蟲類陸續處理中。

世界蛇王教育農場曾是知名觀光景點，元旦連假期間大門深鎖，熄燈消息讓不少人訝異。世界蛇王農場全盛時期門口都擠滿遊覽車，但近年業績走下坡，門可羅雀，黃國男家人坦言經營得很辛苦，加上目前仍負債近2000萬元，家人也無心接棒而歇業。

農場擺出「謝絕參觀」公告。（曹婷婷攝）

世界蛇王門面張貼報紙謝絕參觀。（曹婷婷攝）

黃國男是國內唯一合法人工繁殖眼鏡蛇的業者，早年飼養鱷魚起家，後來專攻繁殖眼鏡蛇，透過表演與眼鏡蛇「蛇吻」聞名，吸引不少觀光客慕名而來，也上了不少電視節目，隨著年事已高，6年前宣告封嘴。

黃國男兒子黃啟興提到，目前虎、獅與靈長類等動物都已完成安置，禽鳥與爬蟲類也正進行處理中。

農業局動保科長楊錦樹表示，目前農場仍有包括藍腹鷴、環頸雉、大冠鷲等你0隻保育類野生動物，將按照野生動物保育法的規定，尋找適合場域安置，此外，去年也已將該農場的孟加拉虎、馬來熊、亞洲黑熊等6隻動物送往木柵動物園、壽山動物園，協助安置。

不過，園區雖已停止開放參觀卻仍屢遭投訴，黃啟興說，因應新法規上路，私人動物園營運表現必須向相關單位提出相關展示、演出計畫，但家人無意經營，並未登記申請，選擇讓農場走入歷史，但仍不時被檢舉，頗感無奈。農業局則強調，並未發現農場對外營業，因此不會開罰。

(中時 )