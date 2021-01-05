大陸女星楊冪以戲劇起家，演技備受肯定的她，近年在電影、綜藝都有亮眼表現，讓楊冪人氣很夯，而她近期把演藝重心回歸拍戲，楊冪近日演出電視劇《聽見她說》的單元劇，飾演亮麗、完美的機器人，34歲楊冪顏值俏麗如少女，不過她的髮際線卻也悄巧成為照片亮點。

楊冪近日演出電視劇《聽見她說》的單元劇《完美女孩》，這部電視劇是由趙薇發起，以女性為出發點的獨白劇節目，楊冪詮釋的《完美女孩》是講述物化女性，並在劇中飾演亮麗、完美的機器人「小愛」。

楊冪演出的電視劇《完美女孩》劇照曝光。（圖／取材自騰訊視頻聽見她說微博）

在劇組官方曝光的劇照中，楊冪頂著一頭長直髮、身穿金色無袖洋裝，舉手投足俏麗，也讓她前凸後翹的身材曲線全都露，而下一張是洋冪眼神呆滯地坐垃圾堆中，劇情走向引發關注。

楊冪身穿金色無袖洋裝，她前凸後翹的身材曲線全都露。（圖／取材自騰訊視頻聽見她說微博）

34歲楊冪顏值俏麗如少女，不過劇照中卻也讓她超高髮際線見客，楊冪整個額頭都露在外，其實楊冪過去就屢受髮際線困擾，她在古裝劇《三生三世十里桃花》的女扮男裝模樣，還被網酸髮際線太高，讓楊冪也忍不住發文直言「我是一個禁不起批評的人！」還說如果再批評她「我就去植髮！」楊冪高EQ自黑讓人心疼。

(中時新聞網)