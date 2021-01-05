高雄市一名離婚婦女，向前夫協商債務時，遭到另結新歡的前夫、以及前婆婆，在家門與彩券行，向外人宣揚她「不會生」，讓她心靈受創，對前夫母子提告誹謗，但橋頭地院審理後認為，前夫母子將生育子女之枷鎖全然加諸在女方身上，傷害她的情感，行為相當不厚道，但基於現代社會價值改變，舞法生育之事仍難認定會貶損個人價值，因此判決母子無罪。

根據判決書記載，女方與前夫結婚多年，但兩人未生育子女且均屬不易受孕成功族群，雙方已離婚。女方於108年2月21日下午5 時30分許，前往找前夫協商債務，但前夫卻在住處屋外對鄰居飆罵女方「她不孕（臺語）」等語；而前婆婆也在108 年3月27日晚上8時30分許，在兒子開設彩券行內，同樣飆罵前媳婦「她不孕（臺語）」

女方認為自己沒生小孩是很大的傷痛，前夫及前婆婆竟然還在眾人面前拿此事說嘴，氣得向法院提告誹謗。在審理時，前夫堅稱：當時所以會罵陳

前妻不會生，是因為她不斷質問為何要離婚，他才被動回稱是「不會生」。而前婆婆也強調，是前媳婦指控兒子騙她離婚，自己為了平反不實指控，才會說是因「不會生」。

橋頭地方法院審理時認為，然我國現代社會已普遍接受，女性擁自主選擇是否生兒育女之權利，女性之價值並非依附於家庭，更非繫於是否能夠生育子女，是以他人無從生育之言詞嘲諷、指摘他人，依現代社會客觀上價值，應不致造成他人社會評價之貶損，亦不致產生人格及聲譽之損害。

因此法官認定，前夫母子前婆婆，本來就知道女方對生育子女之事，幾經嘗試仍沒結果，當時又聽聞前夫又與信任妻子育有1兒，已屬沉重打擊，當時聽到「不會生」等刻薄、道德上有問題之言詞，將生育子女之枷鎖全然加諸在女方身上，無疑是再次刺痛她，傷及告訴人之情感，被告2 人之行為固然不厚道，依現代社會價值，並未有貶抑之意，因此判決母子

(中時新聞網)