大聯盟官網今（5）日報導，為了分擔當家鐵捕波西（Buster Posey）的工作，舊金山巨人隊簽下32歲資深捕手卡沙里（Curt Casali），合約期限1年、價碼150萬美元。而為了清出40人名單的空間，巨人隊也將左投手蘇亞雷茲（Andrew Suarez）轉售給韓職LG雙子隊。

卡沙里2014年在光芒隊升上大聯盟，2018年球季中途被交易到紅人隊，去年出賽31場、打擊率2成24、全壘打6發、打點8分，這些年都不是擔任主力捕手，球季結束未獲續約、成為自由球員。

合約中規定，卡沙里如果在今年球季開幕時登上大聯盟，可領取50萬美元激勵獎金；如果無法列入開幕戰名單，只要球季期間能夠升上大聯盟，仍可領取50萬美元獎金。他加入後巨人隊擁有4位捕手，調度上更加充裕。

巨人看板球星波西去年因新冠肺炎疫情嚴重，且領養了一對早產的雙胞胎女嬰，宣布放棄2020年大聯盟賽季，預計今年會重返球場。巨人隊還有一位潛力新秀巴特（Joey Bart）在40人名單中，但球團顯然希望卡沙里加入後能夠減輕波西的負擔，並且讓巴特在小聯盟增加作戰經驗，以免揠苗助長。

巴特在去年8月升上大聯盟先發蹲捕，總計在103打數中被三振41次，選球功夫顯然還不到位，要再多加磨鍊。

(中時 )