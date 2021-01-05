「亞洲舞王」羅志祥與周揚青分手後，被女方踢爆熱愛多人運動，聲勢及事業頓時跌入谷底，更被網友封為「時間管理大師」，好不容易走出陰霾的他，近來心情再度陷入低潮，原來是來自英國的高齡鐵粉，罹患新冠肺炎病逝，讓他得知噩耗後悲痛不已。

羅志祥4日在社群平台透露，有位來自英國的粉絲Judith，雖然年邁得靠輪椅代步，但仍不顧自身行動不便，依舊飛到各地為他應援，被粉絲稱為「英國奶奶」，無奈近日罹患新冠肺炎病逝，此噩耗讓羅志祥相當悲痛，發文悼念：「每一次的相聚，您總是帶著笑容面對著我，哪怕是從英國那麼遙遠的地方，飛到我們相見的目的地，不管時差還有所有的艱難過程，那種溫暖的力量，一直停留在我的腦海裏。」

羅志祥PO出與粉絲合照悼念。（圖／showlo IG）

此外羅志祥曬出昔日兩人多張合照，並寫道：「每一次的再見離別，您總是用力地抱著我說不知道下次還有沒有機會再見，現在您已經沒有了病痛，也不用再坐著輪椅為了我到處奔波，現在的您可以自由自在地飛翔了。您給我的愛，我永遠記得」，接著強調：「S.F.C永遠都會留一個位置給您」，讓人為之鼻酸。

日前前女友周揚青突然PO出千字長文，坦言以為與羅志祥是一輩子都不會放手的愛情，分手那段時間更是人生中最灰暗的日子，但她也藉此鼓勵自己不用害怕2021年，即便再糟一樣能把它變得很好。

(中時新聞網)