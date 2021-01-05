新台幣兌美元盤中升破28元，匯率創23年半新高、台積電美國存託憑證（ADR）週一寫新高，帶動台股加權指數盤中上漲逾72點、來到14974.04點，續寫新紀錄，但逼近萬五近關情怯，指數創高後拉回降溫。

台股早盤創高後進入震盪整理，加權指數一度翻黑，最低來到14861.99點、下跌40點，隨即拉回紅盤。至10時22分左右，指數來到14951.17點，上漲49.14點，漲幅0.33%，成交值新台幣1725.9億元。

權值電子股方面，昨天外資大買的鴻海盤中來到104.5元、上漲4.6元，寫下波段新高，帶動鴻家軍走勢，其中榮創、樺漢分別上漲超過9%、2%。

台積電ADR週一大漲2.4%、收111.7美元，折台股635.00元，較台北交易股票溢價17%，今天盤中股價上漲0.37%，來到538元。股王大立光開平走低，下跌0.75%，來到3325元。

短線漲多的貨櫃三雄今天表現較疲弱，陽明跌2.02%、來到31.5元；萬海跌1.58%，報56.2元；長榮漲0.78%，來到45.1元。

永誠投顧分析師蘇建豐表示，現階段大盤資金輪動，距離10日線約14521點乖離較大，有過熱跡象，通常會震盪整理，建議不要追高，可以先調節短線急漲族群例如航運股等。 （編輯：鄭雪文）1100105

(中央社)