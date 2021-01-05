林務局羅東林區管理處所轄「羅東林業文化園區」，去年因應中正北路人行步道開闢，整修緊鄰中正北路的日式雙拼宿舍，並以公開標租方式，提供民間業者經營森林主題書店「日光森林茶書苑」，書店將在1月8日正式開幕。

羅東林管處表示，「日光山森林茶書苑」的經營者為返鄉青年莊家郁，母親是知名藝術家呂美麗，書苑以「散步、喝茶、看點書」作為標語，販售書籍的主題從環境意識出發，涵蓋林業歷史、自然書寫、友善農業、生態保育、健康生活、創意思考、茶藝、藝術和文學等範圍，以及羅東林管處出版的林業相關書籍，也會不定期販售綠色保育標章或在地友善耕作的農特產品。

「日光山森林茶書苑」未來將取代園區內原有「百年舊書攤」的功能，除販售林業歷史、生態保育友善農業等主題書籍外，也協助推廣各項林業政策或生態保育知識及觀念，活化林業文化歷史空間增添園區文藝氣息。

羅東林管處表示，8日開幕當天，莊家郁將會介紹書苑各區塊背後的規劃理念以及森林主題選書推薦，邀請民眾一同來感受日光山森林茶書苑蘊含的森活愜意，書苑規畫每季辦理一場以上的導讀活動，邀請作家透過地景走讀、講座課程或工作坊等形式，帶領讀者走進書香世界，首次登場的是1月12日吳永華新書「松欏之味─日治時期羅東林場紀事」新書發表會。

(中時 )