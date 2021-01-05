亞洲又有兩家獨角獸公司，傳出將要合併！印尼的網約計程摩托車與支付巨頭Gojek，正與當地電子商務先驅PT Tokopedia，已開始合併前作業。這樁價值180億美元合併案一旦談成，新成立的更大隻獨角獸，將會在全球市場進行IPO(股票初次公開發行)。

相關人士表示，印尼這兩家價值性最高的新創公司，已相互簽署一份詳細條款，對彼此業務展開盡職調查。據悉，雙方都已見合併的潛在綜效，並希望在未來幾個月就可以趕快合併。

合併後的更大隻獨角獸，市場價值超過180億美元。這個印尼未來的網路巨擘，其業務範圍包括，網約叫車，線上購物交易，以及貨到服務等。簡單來說，就是優步Uber，網路支付PayPal，亞馬遜網站與外送服務DoorDash的業務混合體，並計劃將來在美國和印尼當地上市。

知情人士透露，Gojek和Tokopedia，其實早在2018年就開始考慮是否要合併。然後，Gojek與同業有印尼Uber之稱的Grab也有意要合併，但各國政府擔心會造成反托拉斯，因此Gojek與Grab的合併案，極有可能胎死腹中。所以，才造就Gojek與PT Tokopedia目前在談的合併計畫。

市場人士表示，Gojek與Grab同質性太近，相互結合可能會壟斷市場，但Gojek與PT Tokopedia基本上是互補的，在一加一大於一的綜效下，外界比較樂觀其成。

(時報資訊)