美股走揚，台積電美國存託憑證(ADR)漲2.44%，再創歷史新高111.7美元。台積電(2330)昨天為2021年開紅盤即再創新高達540元，今早開平後震盪上揚，支撐台股，但早盤並未再隨ADR創新高。

台積電ADR收盤為111.7美元，漲2.66美元，漲幅2.44%，換算每股為台幣634.99元。台積電於2020年封關日收最高為530元，創下歷史新高價。昨2021年開紅盤，股價再創新高，盤中創下540元新高並帶動台股再創新高，台積電今早最高539元，仍在高檔強勢整理之格局。

台積電將於下周四(14日)舉行法說會，預期今年第一季將是史上最旺的同期業績表現。

台積電法說會將在下周舉行，在蘋果(Apple)處理器出貨暢旺，以及5奈米和7奈米大量出貨，台積電去年第四季營收應可順利達成124億至127億美元的目標，不排除有機會超越目標，將改寫單季營收歷史新高紀錄。台積電2020年營收與獲利可望同創歷史新高，每股純益近20元。

隨著全球經濟可望好轉，今年半導體產業景氣展望樂觀，法人預估台積公司今年業績將再創新高，營收年增上看一成以上。

台積電法人說明會將於1月14日登場，董事長劉德音日前已預告，內部並未看到客戶砍單的現象；不過，供應鏈庫存水位與調整情況仍將是市場關注焦點。

台積電2020年營運亮眼，預估全年美元營收將創新高、年成長逾三成，今年訂單持續強勁。為因應強勁的需求，台積電持續投資先進製程；法人預期，為加速進行3奈米產能建置和2奈米技術研發，台積電今年資本支出將上看200-220億美元，再創歷史新高。

(時報資訊)