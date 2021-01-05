鈞興-KY(4571)營收成長強勁，股價今天直拉漲停，來82.1元的價位，創下2019年10月以來新高。該公司股價歷經4個月70到75元之間區間整理，今天突破後可觀察能否挑戰掛牌以來97元的歷史最高價。

鈞興-KY去年7月以來，除了10月營收未創高外，每月都呈現創高表現，11月營收年增率更高達87.8％，累計去年前11月營收17.98億元，年增23.4％。

該公司研發能力及在精密度等級產品佈局，會以9級以上的中高精密度齒輪為主，其中4～6級為高階電動工具齒輪或機器人齒輪；7～9級則為中高階電動工具齒輪。產品比重方面，全鋼傘齒、精密五金件及齒輪箱比重最高，這三大產品毛利率也較高，法人預估，2020年公司營收不但可創下新高外，獲利也可望優於2019年的2.21億元，再創新高。

鈞興-KY持續深化既有產品外，越南新廠規劃產值約20～24億台幣，希望今年第2季可完工開始試量產，透過越南生產據點，開拓更多客戶群。另外，積極拓展諧波減速器產品的滲透率，切入工業機器人及電動自行車新應用，目前仍進行中置電機產品研發測試階段，中置電機僅需透過內部調教就可應用在各款電動自行車上，預計最快今年下半年有機會開始銷售。

今年除了既有產品電動工具機為主要成長動能外，工業機器人營收也希望提升，法人估計今年年營收維持雙位數成長。

(時報資訊)