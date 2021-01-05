昨日2021開盤首秀，台股精彩、美股黯淡，今日台股受惠外資昨大舉買超加持，多頭延續昨日強勢，盤初即再寫新高14974.04點，而鋼鐵類股在龍頭老大中鋼(2002)基本面報喜下，也紛紛獻上漲聲，拉抬類股指數飆漲近3%，一度拿下類股漲幅王。

中鋼2020年12月鋼品出貨暢旺、達86.4萬公噸，若加計旗下中龍鋼鐵熱軋出貨，合計達121萬公噸，超越目標的116.9萬公噸，顯示出下游鍍面單軋廠、螺絲螺帽第一季外銷接單爆滿，甚至旺到至少第二季，昨外資大舉買超1.3萬餘張，今早人氣爆棚，日開盤不到一小時成交量即突破10萬大張，股價最高達26.4元，帶動中鴻(2014)跟隨拚量、頻頻觸及漲停18.15元，威致(2028)亦跟漲逾7%、新鋼(2032)漲近6.5%、中鋼(2002)漲逾4%，其餘官田鋼(2017)、允強(2034)、春雨(2012)、佳大(2033)等也紛紛漲逾3%，拉抬鋼鐵類指一度飆升近3%，表現精彩。

法人指出，中鋼1月盤價包括熱軋、泛冷軋產品平均每公噸調漲1,200元至1,400元，第一季盤價熱軋等七大項產品平均每公噸漲1,200～1,500元，而2月盤價也預估上漲。接單部分，中鋼2021首季內外銷接單續旺，上看310萬公噸以上，其中內銷量占60％、外銷量占40％，預期首季出貨依然暢旺。

近期除煤鐵原料高漲，各國都在振興經濟，包括營建、汽車、家電等市場景象大好，市場氛圍良好，中鋼董事長翁朝棟日前也表示，近來河靜鋼2月熱軋每公噸漲95美元，美國、歐洲鋼價也持續大漲，第二季確實仍有漲價能量，惟中鋼希望逐季順勢調漲，對下游接單才有幫助，只有「下游好，中鋼才會更好。」

(時報資訊)