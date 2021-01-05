美國工業企業集團泰萊達科技（Teledyne Technologies）周一宣布砸80億美元現金加股票，收購全球最大專業熱成像攝像機與組件供應商FLIR Systems，以強化其影像感測器產品與技術陣容。

兩家公司表示，FLIR系統公司的股東每股將獲得28美元現金與0.0718股泰萊達普通股，基於泰萊達上次收盤價，這表示收購價為每股56.14美元，與FLIR上周四收盤價相比溢價28.1%。

泰萊達與FLIR的主要產品包括相機與感測器系統。

泰萊達執行董事長Robert Mehrabian表示：「我們的技術與產品具有最少重疊的獨特互補性，我們為不同波長採用不同半導體技術製造影像感測器」。

這項交易預計將於2021年中完成，並在收購後第一個完整日曆年納入泰萊達的盈餘。

受此消息激勵，周一FLIR股價飆漲19.19%，收在52.24美元，盤中一度飆升25.4%。泰萊達收跌7.55%，為362.39美元。

(時報資訊)