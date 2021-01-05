台中富王鴨肉店上周六和一名女熊貓外送員爆發口角，以「破查某」等言詞羞辱對方，引爆全台網友怒火，店家臉書粉專、Google皆被留言灌爆，一連好幾日未營業，對此，當事人女熊貓外送員今首度在臉書po文，還原衝突現場，並表示因家人擔心安危，現在已沒有跑外送了。

女熊貓外送員於臉書《爆怨公社》開頭以「謝謝各位網友，替小妹發聲」，這幾天心情平復許多，看了幾天的評論，許多網友不了解外送系統，甚至有同業認為「我餐點可能很多，不願意等待」才會有催促、態度不佳的狀況。

女熊貓外送員還原事發經過，並透露外送系統機制。（圖／翻攝自爆怨公社）

女熊貓外送還原事發，接獲訂單後，大約7分鐘抵達店家，依照公司SOP告知取餐單號，就返回機車等待，其實這時只剩下2分鐘就到約定取餐時間，此時系統會跳出「詢問製作時間」提醒，但店家一直做現場客人，而她與店家約訂取餐時間已超過10分鐘，因此她才會上前詢問，豈知「還需再等10分鐘」，店家仍持續出餐給現場客人，5分鐘後她才又前去詢問，就被狂譙。

女熊貓外送員指出，訂單中的荷包蛋、鴨肉基本上都在檯面上，只要盛裝即可出餐，她也透露，由於家人擔心她的安危，就沒有跑外送了，目前出入都由家人接送，「謝謝各位網友的關心，謝謝

(中時新聞網)