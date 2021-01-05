美國總統川普2日致電喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）並要求「找出」11,780張選票好讓他翻盤，但此通話遭美媒曝光，引起美政壇軒然大波、民眾譁然。不過，即使多位民主黨議員揚言要對川普發動彈劾，共和黨內對此也多有雜音，但多位早已表態要支持川普並否定民主黨總統當選人拜登的選舉人票的共和黨眾議員表示，力挺川普「找出選票」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，先前支持川普大選翻盤的亞利桑那州眾議員戈薩拉（Paul Gosar）認為川普的施壓通話，只不過是表達他的巨大失望，認為「要靠政治正確的說法根本沒管用」。紐約眾議員澤爾丁（Lee Zeldin）也反批評爆料的媒體，認為這根本是一邊倒、帶有偏見的反對。

領導共和黨眾議員要替川普翻盤大選的喬丹（Jim Jordan）雖自稱對通話並無所知，但認為川普的施壓通話會曝光，其實與先前與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話、要他調查拜登換取美援武器的「通烏門」案有一點相似之處，就是民主黨人想藉此機會對川普發動彈劾。

雖然參議院的多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）早已呼籲共和黨人不要挑戰選舉人票認證，但眾議院內已有超過140多位議員以及如克魯茲（Ted Cruz）與霍利（Josh Hawley）等11位參議員揚言反對當前的選舉人票認證，讓共和黨內分裂擴大。

不過，賓州共和黨參議員杜美（Pat Toomey）對於要推翻大選結果的同黨眾議員表示不以為然，表示川普施壓拉芬斯伯格，正代表了這起推翻大選事件把選舉拉到新低點，只是徒勞無功、令人感到抱歉；他也表揚了那些過去兩個月以來，即使面臨來自總統與其陣營的壓力、假訊息，甚至抨擊之下，仍秉持正直、完成選舉任務的共和黨大選官員們。

(中時新聞網)