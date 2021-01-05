新竹縣政府衛生局去年9月開始輔導縣內4321家豬肉業者完成原產地標示，4日以食品衛生安全法稽查，範圍包含法查核工作，範圍涵蓋食品製造業、販售業、餐飲業，共查標示307件、豬肉及其可食部位抽驗10件，檢查結果均符合規定。

新竹縣長楊文科日前也到傳統市場呼籲攤商要張貼標示，並呼籲食品業者包含從製造加工、輸入等方面，特別是公共飲食場所、大賣場、超市、傳統市場及零售通路商，均要「強制標示豬肉原產地」，讓民眾清楚得知肉品來源，守護縣民健康。

新竹縣政府衛生局4日查核33家業者，由於近日天寒，也特別以火鍋店、薑母鴨店等為查核重點，業者店內的豬肉原產地標示、包裝食品標示，均符合規定，飲食場所也符合食品衛生安全規範。

衛生局指出，已規畫完善的查核重點，每個月定有稽查目標數、肉品抽驗件數，肉品的檢驗結果也會公告在衛生局的食品抽驗專區及臉書「家家有標章 共下愛健康」粉絲專頁，方便縣民查閱。

此外，若未遵守豬肉及其可食部位原產地標示的法規，若未依食安法第22條規定標示原產地，將裁罰3至300萬罰鍰，標示不實則將裁罰4至400萬之罰鍰。

(中時 )