戴德梁行5日公布2020年第一季商用不動產市場季報，協理薛惠珍表示，由於市場沒有新大樓供給釋出，因此2020年全年總體胃納量只有6,200坪，創下2009年以來的十年新低紀錄。

在租金方面，單季漲幅縮小，全市平均每坪月租約2,600元，其中以信義計畫區最高，達3,190元。

在百貨零售店面市場方面，薛惠珍表示，由於疫情影響，人和錢都留在台灣，百貨周年慶普遍都做到最大、最滿！使得全年營業額比2019年，只微幅減少0.8％。

就各百貨商圈表示，西門商圈空置率最明顯上升，由於國際觀光客源欠缺，因此人潮錢潮都明顯退燒，部分美妝、運動用品店都紛紛撤出，平均空置率已突破一成。

薛惠珍表示，2020年商用不動產市場成交逾1,267億元，重返千億大關。

薛惠珍表示，2020年商用不動產市場大體有四大亮點。第一是全年成交額突破千億。第二是廠辦和廠房成交創新高，達694億元。第三是投資型買家連續三年成長，主要是來自於金融壽險業的貢獻，至少砸下343億元。第四是單一交易手筆以富邦人壽以255.2億元，買下王朝大酒店，次於2015年新光三越百貨大樓信義新天地A8，以270.3億元的紀錄。

(工商 )