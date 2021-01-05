林男日前出車禍在家休養，遭警方上門查獲，車禍現場遺留機車、外套成了鐵證。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一名65歲、有多項竊盜前科的林姓男子，專門利用深夜時分，騎乘機車在人煙稀少的路段四處找尋犯案目標，偷竊車中或民宅內財物，多次得手，從台南一路到高雄、屏東，去年12月間他在東山、白河犯案，偷走民宅內金飾及現金，白河警方循線追查，前往他位於楠西區的住處，沒想到林男不久前才因摔車在家休息，當場遭逮，可說是賊星該敗。

警方調查，林男犯案里程橫跨南高屏，他平時騎乘一輛號牌掉漆模糊、後方附掛籃子的重型機車，沿途尋找目標，在利用夜半時分民眾熟睡時刻，把車輛停放路旁，徒步前往，包括未上鎖之汽車車門、機車置物箱，或尋找門縫較大的住宅，以自製鐵絲彎鉤，開啟門鎖後潛入動手行竊。

去年12月11日他現在東山區竊取汽車內財物未果，隨即在轉往白河區民宅行竊，偷走3錢重、市價近2萬元的金項鍊，還有撲滿內的2600元現金，警方據報追查，調閱民宅及路口監視器，查出林男涉有重嫌，日前上門逮人。

林男當時因剛出車禍不久，雙腿受傷在家休養，他一開始矢口否認犯案，但警方重回林男發生自撞事故地點，當時騎乘的機車及身上所穿外套都遺落在現場，恰好就跟日前犯案的特徵吻合，警方扣押贓物及犯罪事證明確，訊後依竊盜罪嫌送辦，另警方也起出多項犯嫌無法具體說明來處、或未經民眾出面指證的可疑物品，被害人可與白河警分局偵查隊聯繫。

(中時 )