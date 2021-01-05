台灣發片歌手、作家莊祖宜，在去年中美互相關閉領事館事件中，因美國駐成都總領事夫人的身份，意外成為焦點。今（5）日她在臉書提起心酸往事，就在中美互關領館，一夜間竟變成了網友攻擊對向，更稱她是台灣政府配給美國外交官的「陪睡丫頭」，各種人身攻擊、性歧視言論和死亡威脅，讓她徹底崩潰。

去年中美互相關閉領事館，莊祖宜表示，一夜間她搖身變成大陸網民口中以美食和音樂做幌子，從事顛覆任務的女特務、香蕉人、台灣政府配給美國外交官的「陪睡丫頭」，除了數以百萬計污穢不堪的性歧視言論外，甚至有中學老師高調標榜教誨學生要有品格風骨，千萬不要像莊祖宜那樣為家國帶來恥辱；更被多年網友「果斷絕交」，說她的無國界價值觀證明做人做事欠缺原則。

莊祖宜親近的朋友遭質詢、騷擾、工作凍結降職也有少數本以為是朋友的人從此形同陌路，甚至出來搖旗討伐，即使知道大環境艱危，外交使節和家屬的日常生活明顯遭受監控，但「面對如此以國家力量主導的謠言散播和人身攻擊，我還是崩潰了」。

幾個月下來雖然辱罵和死亡威脅不曾間斷，很慶幸的是，莊祖宜已慢慢拾回了平靜和向前看的力量，危難與低潮帶給她最大的收穫是深切認清生活中什麼重要、什麼不重要，而這期間也有許多大陸友人冒險留言慰問，或翻牆到外面的平台給她加油打氣。「每當我呼吸到廚房裡清冽的花椒香就提醒自己，遠方有很多善良溫暖的人，千萬不要失去希望。」

去年一月四號這一天，我們一家人剛結束耶誕探親假期，從美國返抵成都，滿心期盼著充實度過派駐中國的最後半年，卻沒想到還不滿一個月，我和孩子就匆匆撤離，永遠離開了那個我們曾經視為家的地方。 這一年經歷Covid肆虐下的顛沛、離散、失學...... 由莊祖宜發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)