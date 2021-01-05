越南籍移工阮文民前年騎車在新北市瑞芳區楓林橋撞傷一名80歲老婦，他抱起老婦，不顧路過公車司機喊叫「千萬不可」，將她丟到橋下，所幸橋下樹木卡住未跌落至深處，幸未身亡，最高法院依殺人未遂將他判囚6年，刑執行完畢後驅逐出境定讞。

前年12月24日晚上，阮男無駕駛騎乘機車經過楓林橋，剛好杜姓老婦步行至該處，阮不慎將她撞擊倒地，致其右眼瘀青、臉部挫傷、嘴部流血等傷害，阮下車查看後，見杜婦似已昏倒，但尚存活，為脫免責任及掩飾其犯罪，竟打算將她拋下楓林橋。

阮男用雙手將仰躺在地之杜婦抱起後，將雙手抬高而跨越一旁之橋樑護欄，準備將她丟下橋樑，剛好被汪姓公車司機撞見，他帶手電筒而下車奔跑向前，對阮男大喊「不要」、「千萬不可」，企圖加以阻止，但阮仍鬆手使杜婦掉落在楓林橋下後離去。

汪男見狀返回公車站尋求同事協助，並報警求助，由警消使用吊車救起被橋下樹木卡住之杜婦後，送醫救治，始幸未身亡，惟受有右腳粉碎性骨折、全身擦挫傷之傷害。

基隆地方法院依殺人未遂罪將阮男判刑8年，台灣高等法院考量他與被害人達成和解，賠償新台幣25萬元，並取得被害人之諒解，其犯罪之動機、目的、手段、所生危害，及其為越南籍人士等，改判6年，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，上訴後最高法院駁回。

(中時 )