今年29歲的咖滋咪（パンちゃん）本名為潘家儀，是台灣Cosplay女神，臉蛋姣好、身材火辣，8年前到日本交換留學獲得出道機會，發行DVD攻下排行榜冠軍，並與朋友合夥開公司當營運長（COO）。隨著2021的來臨，她不忘祭出性感辣照，並許下新願望及目標。

咖滋咪新年首日，就在IG放上一張比基尼辣照，只見她化著甜美妝容、配戴金色項鍊和手環，身上的同色系泳裝幾乎快包不住G奶，僅有遮點功用，展現不科學的體態。咖滋咪寫道：「Happy new year！新年快樂！今年也會挑戰很多新的事物，去年新開發了幾樣APP跟web service成績都還不錯，期待今年收割，也會繼續拍寫真，還請大家多指教啦！」文末，她悄悄用日文許下心願：「會用自己的方式找男友，請大家繼續溫暖守護」，讓日本粉絲忍不住留言：「新年快樂！我會參觀神社祈求小潘不能有男朋友」、「男友候選人」。

隔天，她又PO出3張雜誌側拍，神秘地透露「會有壞壞JK特輯」，畫面中，咖滋咪的純白制服微微滑落露出香肩，蘇格蘭條紋的百褶裙激短，美臀曲線若隱若現，再度讓網友大吃冰淇淋。

咖滋咪除了有老天賞飯吃的外型，還頗有語言天分與商業頭腦，她會中、台語、英、日、俄和韓文共6種語言，在日本出道當寫真女星的同時，和朋友在上海開設IT公司，年營收額高達5億日幣（約台幣1.3億元），也有經營投資、設計潮服等副業，幾乎是全能型發展，被日媒譽為「神秘台灣女社長」。

(中時新聞網)