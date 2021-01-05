如同外界預期，法國PSA集團和義大利FCA集團的投資人在周一同意了雙方520億美元的合併案，創造全球第四大汽車製造集團，新公司名為Stellantis，將在兩周後開始上市。

兩集團在周一分別舉行了股東會，各自集團有超過99%投票贊成通過。

新公司每年將生產800萬輛汽車，營收超過1650億歐元。Stellantis將擁有14個品牌，包括FCA集團的飛雅特、瑪莎拉蒂、道奇，和法國PSA集團的標誌(Peugeot)、雪鐵龍等。

兩集團表示，預計1月16日完成合併，兩集團股票同時下市。Stellantis股票將在1月18日同時在巴黎和米蘭的股市上市，隔天也在紐約股市上市。

PSA集團執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)將擔任新合併後新集團的執行長。

FAC集團董事長埃爾肯(John Elkann)將擔任Stellantis集團的董事長。FCA集團執行長Mike Manley則擔任和負責Stellantis北美營運，其並表示，合併將帶來超過50億歐元的40%聚合效果，其中35%的聚合效果將為採購的成本節省，7%則來自於銷售營運和一般費用的節省。其他的聚合效果則包括物流、供應鏈、品質、銷售後營運等的優化。

(時報資訊)