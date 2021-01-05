台灣彩券公司5日舉辦「2021刮刮樂新品上市記者會」，發表刮刮樂首波新品，特別是「2,000萬超級紅包」連續兩年以「200萬加汽車商品獎項」作為二獎，今年商品獎項更從房車升級為休旅車，並首度在記者會現場直接展示，格外吸睛。
台彩總經理蔡國基表示，每張售價新臺幣2,000元的「2,000萬超級紅包」限定在農曆春節前發行，全年最高的刮刮樂頭獎獎金2,000萬元共有3個，二獎「200萬加汽車商品獎項」共有7個，今年特別把商品獎項升級為休旅車，選擇BMW運動休旅車再加碼配備全景式電動玻璃天窗，7台汽車商品獎項總價值共1,350.3萬元，三獎100萬元共有520個，總中獎率69.33％。
蔡國基表示，去（109）年疫情爆發後公益彩券銷售受到影響，所幸全民抗疫有成，在主管機關、全體彩券經銷商及台彩團隊共同努力下，業績反轉向上，109年整體彩券銷售表現亮眼，有助於公益盈餘的累積，直接挹注政府各項社福支出，全民都受惠。蔡國基總經理強調，今天發行的5款刮刮樂共有545個100萬元（含）以上獎項，是歷年來刮刮樂單次發行100萬元（含）以上獎項個數最多的一次。
每張售價2,000元的新春限定款刮刮樂「2,000萬超級紅包」每年只在農曆春節前發行，除了頭獎2,000萬元為刮刮樂全年最高的獎金外，結合「現金和商品」為二獎的創新獎項規劃，預期將引發民眾搶購熱潮。
5日上市的「2,000萬超級紅包」有3個頭獎2,000萬元，還因應國內旅遊與休閒運動風潮大爆發，將二獎的商品獎項升級為休旅車，選用BMW旗下最暢銷的運動休旅車The X1 sDrive18i並升級配備全景式電動玻璃天窗，每台總價值192.9萬元，刮出汽車符號就可獲得「200萬元加BMW X1休旅車」，共有7個名額，三獎100萬元520個，較去年增加120個，總中獎率69.33％ 。
(工商 )
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