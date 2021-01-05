因應多元支付的發展，交通部公路總局5日宣布，即日起推動公車先導QR code行動支付，為期半年，下半年將擴及全台引進。交通部長林佳龍5日指出，全台近1.6萬輛公車都有驗票機，目標要在2025年以前全數汰換為配有「QR code行動支付」的機型，搶攻年產值331億元的公車金流。

公路總局透露，即日起到6月底針對全台不同特性的5條路線，裝設「QR code行動支付」驗票機、進行試營運，包括：臺北基隆國道客運(2088、1800)、墾丁快線公路客運(9189)及谷關梨山等觀光市區路線公車(865、866)等，並導入「悠遊付、LINE PAY MONEY及ICASH PAY」等3家行動支付業者，讓民眾可以使用手機的行動支付來搭乘客運公車路線。

根據公路總局初步構想，自下半年起，將啟動全台公車驗票機的汰換作業，導入配有「QR code行動支付」功能的機型。每台驗票機補助不超過5成金額、最高2萬元。據悉，補助範圍將會介於5千～2萬元間，若驗票機已到汰換年限、擬補助最高2萬；若未到汰換年限、補助較低，可能只有5千；同時也會考量若整台大客車同步汰舊換新，則驗票機的補助成數可能下降、甚至可能不補助。

另外，雙北市公車採用的「一車雙機」，是否同一台公車上、兩台驗票機汰換都能拿到補助？公路總局運輸組運輸計畫科長陳俊宏表示，初期擬先補助一台，後續動態調整補助標準。至於年度投入的補助預算規模，至少有2～3億元規模，但不會超過5億元。

公路總局5日一早舉辦記者會宣布此一重大政策，林佳龍出席記者會致詞時表示，交通部先前成立「交通科技產業會報」，推動10+2的產業服務小組，其中「智慧公共運輸服務產業小組」優先工作之一便是推動新一代的智慧行動支付，要滿足行動服務時代多元支付需求；配合本次的公車先導行動支付，交通部也完成了行動支付設備產業標準的訂定，讓行動支付從軌道系統再擴展到公車客運，未來交通票證在各類運具使用上將更加多元，並可進行跨域串聯與加值應用，每年12.4億人次的公車通勤族將是最大贏家。

公路總局許鉦漳局長也提到，在5條路線先導試營運後，若相關使用狀況穩定正常，公路總局也會規劃補助措施，逐步推動所有公車路線汰換驗票機導入行動支付，來建構公共運輸票證整合使用環境及提昇MaaS加值應用發展，讓交通上的支付都可以透過手機來完成；另實施初期有3家行動支付業者導入，未來也會持續協調及鼓勵其它行動支付業者加入，以提供民眾多元、便利之乘車付費方式，促進整體公共運輸發展。

公路總局指出，本次公車行動支付試營運作業將至6月底，試營運的5條路線都有提供優惠，其中在公路客運部分為基本里程免費(2088和1800單程優惠25元；9189優惠31元)；市區客運則為半價優惠(865、866依里程半價優惠)。

另外這次投入的行動支付業者包括悠遊付、LINE PAY MONEY及ICASH PAY等，在試營運期間也加碼提供支付車資20％的點數回饋優惠，希望民眾可以在前述路線多加使用行動支付，享受行動服務時代帶來的便利性。

(工商 )