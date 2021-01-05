康康4日錄JET節目《命運好好玩》，並宣傳新歌〈按呢爾〉，該曲描述他多年來借朋友錢卻拿不回來的心情，他坦言至今借出的費用只拿回四分之一，而且因為疫情緣故，連原先定期還錢的朋友也經常還不出錢，他在無奈之餘也不好意思向對方催討。他與辛龍年輕時候有好感情，兩人常一起吃喝玩樂，他也勸辛龍，「他最好的就是跟著瓜哥（胡瓜）、憲哥（吳宗憲）」。

康康在劉真告別式有特別關心辛龍狀況，但因家中孩子沒到場致意，他近日與辛龍無聯繫，「那時候大家就已經這樣，我想只能看著辦吧，看他什麼時候想開，如果瓜哥跟憲哥都無法掌握他的行蹤及所作所為，他連長輩都不理了，有的還是他的經紀人（吳宗憲）耶，我們還只是平輩……我也是看新聞才知道」。語氣有些無奈，盼望辛龍早日回歸正常生活。

康康談到自己的借錢史，透露馬國畢10年前有來借過，至今仍有10萬欠款，他近日因馬國畢介紹，直播賣商品，拿到近10萬的酬勞，但深深體會隔行如隔山的道理，「國畢跟董哥（董至成）一起，我想說董哥剛離婚，所以到台北分部直播去幫忙站台，我不知道業績做多少，整個人站在旁邊好像笨蛋，偶爾出來唱歌這樣」。他也曾在路上遇到當初騙自己500萬的人，可惜來不及抓住對方。

(中時 )